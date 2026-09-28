70 семей пробежали легкоатлетическую эстафету в Химках

Семейная легкоатлетическая эстафета «ЗаБег: семья в движении» прошла 27 сентября на стадионе имени Анфисы Резцовой в Химках. В ней участвовали 70 семей воспитанников детских садов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эстафету «ЗаБег: семья в движении» приурочили ко Дню дошкольного работника. На старт вышли 210 человек — 70 семей. В каждой команде были ребенок от четырех до семи лет и двое взрослых: родители или бабушка с дедушкой.

Перед забегом участники размялись под руководством тренера и выполнили упражнения на скорость и координацию. Эстафета состояла из трех этапов: первые два бежали взрослые, на третьем к ним присоединялся ребенок. Семьи финишировали вместе. Самого младшего участника родители могли держать за руку на протяжении всей дистанции.

«Воспитание счастливого ребенка — это всегда совместный труд детского сада и дома. Именно поэтому семейная эстафета символизирует единство поколений, педагогов и родителей», — поделилась начальник отдела «ИТ-центр» Химок Валентина Жадова.

В Химках регулярно проводят соревнования и эстафеты для жителей разных возрастов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.