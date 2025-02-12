Семь золотых медалей завоевали каратисты Королева на соревнованиях по киокушинкай

Каратисты из Королева завоевали семь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по киокушинкай «Кубок Сатори», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 8 по 10 февраля в Самаре прошли Всероссийские соревнования по киокушинкай «Кубок Сатори», собравшие 730 спортсменов из 25 регионов России. В турнире принимали участие каратисты в разных возрастных категориях: от детей 10-11 лет до юниоров и юниорок 16-17 лет, а также взрослых.

Спортивный клуб «Монолит» из Королева стал частью сборной Московской области и блестяще выступил на турнире, завоевав в общей сложности семь золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую. Два спортсмена команду завершили соревнования на четвертом месте, практически достигнув пьедестала.

Значительный вклад королевских каратистов, которые принесли больше половины всех наград команды, позволил сборной Московской области занять второе место в общем зачете, уступив только сильной сборной Санкт-Петербурга и обойдя мощные команды из Ульяновской области и Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.