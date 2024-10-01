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7 медалей завоевали спортсмены Подмосковья на турнире по бобслею

Команда Московской области завоевала 7 медалей на турнире сильнейших бобслеистов «Бобсстарты. Звезды бобслея России». В копилке представителей региона три золотые, две серебряные и две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В категории «бобстарт-2» среди мужчин спортсмены из Московской области заняли весь пьедестал почета. Тандем Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева завоевал золотую медаль. Второй стала пара Павла Травкина и Александра Ефимова. Замкнул тройку лидеров дуэт представителя Подмосковья Даниила Кулешова и спортсмена из Москвы.

В соревнованиях мужских четверок лучшим стал подмосковный квартет Ростислава Гайтюкевича, Алексея Лаптева, Павла Травкина и Александра Ефимова. Вторыми финишировали представители Москвы и Краснодарского края, а на третьем месте расположилась еще одна подмосковная четверка: Степан Дубинко, Даниил Кулешов, Данила Курилин и Владислав Скулин.

Еще одно золото команде принесла Анастасия Курышева в дисциплине «монобоб». На втором и третьем местах спортсменки из Красноярского и Краснодарского краев соответственно.

В дисциплине «бобстарт-2» среди женщин подмосковная спортсменка Анастасия Курышева в паре с представительницей Красноярского края завоевала «серебро». На первом месте тандем из Краснодарского края, а бронзовыми призерами стали спортсменки из Красноярского края.

В рамках состязаний спортсмены продемонстрировали уровень подготовки в одном из самых важных элементов бобслея — стартовом разгоне.

Соревнования проходили 28 сентября в деревне Парамоново (Московская область).

Турнир по бобслею «Бобсстарты. Звезды бобслея России» проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.