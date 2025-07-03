Для долголетов Подмосковья стартовали семинары «PRO ЖКХ»

В Подмосковье продолжаются семинары «PRO ЖКХ», организованные в рамках проекта «Активное долголетие». Встречи, разработанные ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства региона, направлены на информирование пожилых граждан о тонкостях работы ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«На семинарах жители старшего поколения получают возможность узнать о важных аспектах жилищно-коммунального законодательства и задать свои вопросы экспертам в данной области. Мероприятия служат платформой для обмена опытом и повышения осведомленности граждан в вопросах, касающихся их жилищных прав и обязанностей», — рассказали ведомстве.

Одной из ключевых тем семинаров является переход на электронные платежные документы. Участники узнают, как воспользоваться порталом «Госуслуги» для упрощения процесса оплаты коммунальных услуг и получения необходимых документов в электронном формате.

Семинары «PRO ЖКХ» становятся важным шагом к улучшению качества жизни пожилых людей, помогая им быть более информированными и активными участниками общества.

Узнать о ближайшей встрече можно в ближайшем клубе «Активное долголетие».

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.