Производитель металлоконструкций Подмосковья проведет экскурсии по предприятию

На территории производственного холдинга «Деталь Бизнеса» стартовали экскурсии по предприятию. Экскурсии проводятся в рамках проекта «Открытая промышленность», инициатором которой является агентство стратегических инициатив. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе экскурсии гости смогли увидеть, как создаются объекты для городской инфраструктуры — павильоны различного назначения навигация и другие конструкции. Помимо знакомства с цехами, гости предприятия смогли задать его сотрудникам интересующие их вопросы.

Компания «Деталь Бизнеса» занимается производством металлоконструкций для городской инфраструктуры, включая павильоны для парков и КПП, обустройство парковок, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации.

В числе заказчиков компании «Деталь Бизнеса» — ЦОДД, Мосгортранс, РЖД, «Ростех», «Росатом», «Сколково» и многие другие. Всего в портфеле реализованных проектов более 15 тысяч выполненных заказов, включая почти тысячу остановочных павильонов, информационные указатели в вестибюлях московского метрополитена, табло прибытия транспорта на остановках, зарядки для электромобилей, двухуровневые велопарковки и многое другое.

Одной из ключевых задач таких экскурсий становится привлечение внимания молодежи к инженерным и рабочим профессиям. Популяризация труда на современном производстве, демонстрация высокотехнологичных процессов и востребованности специалистов в этой сфере — важный вклад в будущее страны.

В компании отметили, что «Деталь Бизнеса» рассматривает формат открытых встреч как одно из направлений ближайшей работы.

Подробная информация о проекте «Открытая промышленность» доступна в мини-приложении ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.