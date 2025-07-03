Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные встречи для консультаций в СНТ И ГСК

БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ и ГСК для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома в рамках «гаражной» и «дачной» амнистий. Мероприятия пройдут 4, 5 и 9 июля в различных муниципальных образованиях Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На этих встречах можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы непосредственно от специалистов БТИ Московской области.

Встречи со специалистами ГБУ «БТИ Московской области» пройдут:

04.07.2025

11:00 — СНТ «Темп-1», г. о. Павлово-Посадский, деревня Васютино.

05.07.2025

11:00 — СНТ «Васюки», м. о. Можайский;

12.00 — СНТ «Зеленая Поляна», г. о. Одинцовский, село Жаворонки;

12.00 — СНТ «Мичуринец-4», г. о. Долгопрудный, микрорайон Хлебниково;

12-00 — СНТ «Парус», м. о. Истра.

09.07.2025

12:00 — СНТ «Козино», г. о. Щелково, пгт Фряново, деревня Козино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.