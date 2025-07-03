Более 177 тыс звонков обработали операторы системы -112 в Ленинском округе

В единую дежурную диспетчерскую службу Ленинского городского округа за первое полугодие 2025 года поступило 177 365 обращений граждан. По словам операторов службы, треть звонивших набирали номер 112, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь, а каждый десятый — звонил в полицию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С начала года операторы ЕДДС приняли около 80 тысяч вызовов, адресованных в экстренные службы: почти 60 тысяч звонков в скорую медицинскую помощь, 17,7 тыс. вызовов полиции и еще полторы тысячи человек обратились в противопожарную службу. 21,5 тыс. обращений касались вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством — отоплением, электро- и водоснабжением, уличным освещением», — сказал начальник единой дежурной диспетчерской службы Ленинского округа Вячеслав Прохоров.

За уточнением справочной и адресной информации в ЕДДС за полгода позвонили 14,3 тысячи жителей. Еще 27 тысяч вызов были связаны с другими различными аспектами жизнедеятельности Ленинского городского округа, 12 тысяч из которых оказались необоснованными. В статистику также попали звонки, которые были адресованы в оперативные службы Москвы и других округов Подмосковья — таких было 34 тысячи.

1874 раза за полгода на номер 112 позвонили хулиганы, включая шаливших детей.

В единой дежурной диспетчерской службе Ленинского округа работают 40 человек, 23 из них — операторы системы 112. На сегодняшний день в штате службы открыты 5 вакансий, на которые могут претендовать жители муниципалитета. Позвонить в местную ЕДДС можно по номеру телефона 8 (495) 541-29-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.