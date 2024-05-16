7 медалей завоевали спортсмены Подмосковья на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе

Спортсмены Московской области завоевали семь наград на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе. В копилке региональной команды три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В программе соревнований были представлены три возрастные группы: девушки и юноши 13-14 лет и 15-16 лет, а также юниоры и юниорки 17-18 лет.

В течение трех дней спортсмены состязались в дисциплинах «индивидуальная гонка на время», «критериум» и «групповая гонка».

Дважды победителем стал представитель Подмосковья Дмитрий Жилин, который занял первые места в дисциплинах «индивидуальная гонка на время» и «критериум» среди юниоров 17-18 лет.

Еще одно «золото» завоевал Владимир Михайловский в дисциплине «критериум» среди юношей 15-16 лет. Также в его активе серебряная медаль в дисциплине «групповая гонка».

Две бронзовые медали принесла команде региона Анастасия Дьячкова в дисциплинах «критериум» и «групповая гонка» среди девушек 15-16 лет. Третья «бронза» в копилке сборной Московской области оказалась благодаря Марине Красулиной, которая закрыла тройку лидеров в дисциплине «критериум» среди юниорок 17-18 лет.

Первенство ЦФО по велоспорту-шоссе проходило в Воронеже с 12 по 15 мая.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.