7 медалей завоевали спортсмены Балашихи на соревнованиях ЦФО по каратэ

Спортсмены клуба «Дельта» из Балашихи завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на первенстве Центрального федерального округа по карате киокусинкай. Соревнования с участием более чем 380 спортсменов из 10 регионов России проходили в Ельце 8–10 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Балашихинский клуб «Дельта» представляли 12 каратистов. По результатам поединков двое из них выполнили нормативы на новые спортивные разряды. В их числе Мария Минко, которая стала чемпионкой в категории свыше 55 килограммов среди девушек 12-13 лет. Она выполнила норматив на первый спортивный разряд. В той же возрастной категории в весе до 50 килограммов отличилась Кира Чангалиди, занявшая третье место. Девушке присвоят второй спортивный разряд.

«Свои звания кандидатов в мастера спорта подтвердили трое наших каратистов. Это Хаким и Карим Нигметзяновы, завоевавшие золотые награды в категориях среди юниоров и юношей. Они выступают в весе до 65 килограммов. Кроме того, чемпионом стал кандидат в мастера спорта Николай Румынский, ставший чемпионом в категории среди юношей 14-15 лет. Две серебряные награды на счету юниорки Виктории Екименко и Даниила Гумена», — рассказал кандидат в мастера спорта, обладатель черного пояса II дан по киокусинкай, тренер Дмитрий Бирюков.

Теперь спортсмены из Балашихи будут готовиться к выступлению на первенстве Московской области, которое пройдет 14 декабря. Оно станут отборочным этапом на первенство России в марте 2025 года.

Спортивный клуб «Дельта» основан в Балашихе в 1993 году. Занятия в микрорайоне Южный проводят аккредитованные тренеры — Дмитрий Бирюков и мастера спорта, обладатели черного пояса по киокусинкай (II дан) Андрей Игумнов и Константин Федоров. В спортклубе занимается около 50 воспитанников от пяти лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.