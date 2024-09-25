7 медалей завоевали подмосковные спортсмены на специальной Олимпиаде

Спортсмены Московской области стали победителями и призерами всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по адаптивным видам спорта. В копилке представителей региона золотая, четыре серебряных и две бронзовых медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмены Удельнинской школы-интерната Раменского городского округа заняли первое место в соревнованиях по волейболу. В составе команды выступали Александр Блохин, Степан Бунеску, Сергей Зверев, Максим Зорин, Михаил Рудаков, Максим Статкевич, Вячеслав Травинский и Николай Чевтаев под руководством тренеров Антона Пономарева и Максима Соловьева.

Шесть медалей завоевали бадминтонисты ФСКИ «Равные возможности» из городского округа Серпухов и СШАВС «Спартанец» городского округа Щелково. В личных соревнованиях серебряными призерами стали Илья Гынсарь, Наталья Мишина и Павел Пономарев. Илья Ерофеев завоевал бронзовую медаль. Кроме того, Светлана Жукова и Илья Гынсарь заняли второе место в парном смешанном разряде, а Наталья Мишина и Павел Пономарев заняли третью ступень пьедестала.

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады проходила с 16 по 21 сентября 2024 года в Махачкале. Участниками стали спортсмены из 13 регионов: Челябинской, Свердловской, Московской, Архангельской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского, Пермского и Алтайского краев, Республик Татарстан, Удмуртия и Дагестан. Спортсмены соревновались пяти в видах спорта: бадминтон, юнифайд-бадминтон, волейбол, юнифайд-волейбол и дзюдо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.