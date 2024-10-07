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7 медалей взяли спортсмены Подмосковья на всероссийских соревнованиях по боксу

Подмосковные спортсмены стали обладателями семи медалей на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти шестикратного чемпиона СССР Бориса Никонорова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной Подмосковья победителями соревнований стали Ренат Алиев из Электростали и Юрий Никифоров из Ногинска. Спортсмены завоевали золотые медали в весовых категориях 60 кг и 86 кг соответственно.

Серебряными призерами стали Фирузжон Мансуров из Ивантеевки и Иван Ворона из Раменского, которые завоевали медали в весовых категориях 48 кг и 75 кг соответственно.

На третьей ступени пьедестала почета расположились два чеховских спортсмена: Амирхан Ханов в весовой категории 54 кг и Ян Богданов в весовой категории 92 кг. Третью «бронзу» завоевал боксер из Люберец Алексей Моисеев в весовой категории 71 кг.

Боксер Ренат Алиев провел четыре победных поединка на турнире и выполнил норматив мастера спорта России.

Всероссийские соревнования прошли с 30 сентября по 5 октября в Москве. Участие приняли 165 спортсменов из 29 субъектов РФ.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.