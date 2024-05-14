7 медалей взяли спортсмены Подмосковья на первенстве по кроссу на квадроциклах

Одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на 1 этапе чемпионата России и первенстве федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на квадроциклах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Шесть медалей на счету подмосковных спортсменов на первенстве федерации мотоциклетного спорта России. В классе «ATV 50» (5-8 лет) бронзовая медаль в активе Софьи Малиновской из Серпухова. В классе «ATV 100 Lite» (7-12 лет) «золото» на счету Матвея Качалова (г.о. Клин), «серебро» у Елизаветы Тихоновой (округ Серпухов) и замкнул призовую тройку Александр Светлов из Клина. В классе «ATV 200» (9-14 лет) на вторую строчку пьедестала поднялся Степан Мигурский из Сергиева Посада. В классе «ATV Юниоры 500» (13-16 лет) «бронза» в активе Артема Зыкова из Подольска.

В чемпионате России по кроссу на квадроциклах среди мужчин в классе «ATV 500» (с 15 лет) завоевал Павел Шальнов из Подольска.

1 этап чемпионата России, 1 этап чемпионата и первенство федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на квадроциклах прошло 8 и 9 мая в Дмитровском городском округе на «Стадионе технических видов спорта».

В соревнованиях приняли участие 52 сильнейших гонщика России. Самым юным участникам класса «АTV 50» от 5 до 8 лет.

Гонки состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.