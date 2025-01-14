6 подмосковных борцов выступят на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина»

Московскую область на XXXVI международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» представят 6 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В состав команды Подмосковья вошли Екатерина Карпушкина (53 кг), Алина Шевченко (68 кг), Иналбек Шериев (70 кг), Ислам Кажаров (70 кг), Марат Фадзаев (74 кг) и Рамзан Булатов (86 кг).

Борьба за призовые места будет проходить в 10 весовых категориях в каждой из групп — мужчины и женщины.

В прошлом году участниками международных соревнований стали 475 борцов из 24 стран. Представители Аргентины, Венесуэлы, Сирии и Эквадора выступили на «Кубке Ивана Ярыгина» впервые. В 2025 году в турнире примут участие более 400 спортсменов из 23 стран.

На соревнованиях встретятся как будущие звезды спорта, так и опытные чемпионы мира и Европы. Также планируется, что на ковер выйдут борцы из Мексики и Кубы.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года домашней площадкой Кубка стал Красноярск.

В 2025 году XXXVI международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» пройдут с 23 по 26 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.