59 медалей завоевали подмосковные борцы на турнире по грэпплингу памяти Жириновского

Представители Подмосковья завоевали 17 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых наград на Всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг памяти Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Команда региона заняла первое место в неофициальном медальном зачете турнира, опередив хозяев соревнований — сборную Москвы.

Честь Подмосковья отстаивали борцы из городских и муниципальных округов: Наро-Фоминского, Раменского, Лыткарино, Красногорск, Подольск, Домодедово, Мытищи и других.

​Почетными гостями турнира стали: профессиональный боец ММА, многократный чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, общественный деятель Джефф Монсон, профессиональный боец ММА Николай Каушанский, многократный чемпион мира и Европы по грэпплингу Ислам Бочкаев, актер, ветеран боевых действий, мастер боевых искусств, награжден знаком отличия «За заслуги перед морской пехотой», медалью «Участнику военной операции в Сирии» Владислав Демин, актер и режиссер Сергей Бондарчук, управляющая фонда Жириновского, дочь Владимира Вольфовича — Анастасия Боцан-Харченко и другие.

​«11 лет назад Владимир Жириновский, тогда еще полный жизненных сил, открывал первый турнир по грэпплингу в России. Если проводить аналогию с видами спорта, то отцу в силу специфики его деятельности и его поведения грэпплинг был очень близок. Ведь, как мы знаем, он укладывал на лопатки очень и очень многих», — отметила в своем выступлении дочь знаменитого российского политика.

​Всероссийские соревнования по спортивной борьбе грэпплинг памяти Владимира Жириновского прошли с 18 по 21 апреля во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и проводился под эгидой федерации спортивной борьбы России и всероссийской федерации грэпплинга при поддержке Фонда Жириновского. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всей страны, самым младшим из которых исполнилось 12 лет.​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.