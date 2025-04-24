59 медалей завоевали подмосковные борцы на турнире по грэпплингу памяти Жириновского
Фото - © Федерация спортивной борьбы грэпплинг города Москва
Представители Подмосковья завоевали 17 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых наград на Всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг памяти Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Команда региона заняла первое место в неофициальном медальном зачете турнира, опередив хозяев соревнований — сборную Москвы.
Честь Подмосковья отстаивали борцы из городских и муниципальных округов: Наро-Фоминского, Раменского, Лыткарино, Красногорск, Подольск, Домодедово, Мытищи и других.
Почетными гостями турнира стали: профессиональный боец ММА, многократный чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, общественный деятель Джефф Монсон, профессиональный боец ММА Николай Каушанский, многократный чемпион мира и Европы по грэпплингу Ислам Бочкаев, актер, ветеран боевых действий, мастер боевых искусств, награжден знаком отличия «За заслуги перед морской пехотой», медалью «Участнику военной операции в Сирии» Владислав Демин, актер и режиссер Сергей Бондарчук, управляющая фонда Жириновского, дочь Владимира Вольфовича — Анастасия Боцан-Харченко и другие.
«11 лет назад Владимир Жириновский, тогда еще полный жизненных сил, открывал первый турнир по грэпплингу в России. Если проводить аналогию с видами спорта, то отцу в силу специфики его деятельности и его поведения грэпплинг был очень близок. Ведь, как мы знаем, он укладывал на лопатки очень и очень многих», — отметила в своем выступлении дочь знаменитого российского политика.
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе грэпплинг памяти Владимира Жириновского прошли с 18 по 21 апреля во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и проводился под эгидой федерации спортивной борьбы России и всероссийской федерации грэпплинга при поддержке Фонда Жириновского. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всей страны, самым младшим из которых исполнилось 12 лет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.