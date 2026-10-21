56 команд участвуют в новом сезоне Ночной хоккейной лиги Подмосковья

Новый сезон Ночной хоккейной лиги Московской области открыли 18 октября на Ледовой арене имени С. В. Федорова в Сергиевом Посаде. В соревнованиях участвуют более 1300 любителей от 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В сезоне 2026/2027 в региональном чемпионате XVI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Подмосковье участвуют 56 команд.

В минувшие выходные состоялись первые матчи «Лиги Надежды». Это крупнейший дивизион: 40 команд играют в конференциях «Север», «Юг», «Восток» и «Запад». В «Лиге Мечты» соревнуются девять команд — здесь допускают любителей и воспитанников хоккейных школ. Еще семь команд выступают в дивизионе «Любитель 50+» для самых возрастных хоккеистов.

Соревнования проходят в два этапа. Региональные чемпионаты проводят с сентября по март. В мае 2027 года победители каждого дивизиона из каждого региона встретятся на Фестивале хоккея в Сочи.

Ночную хоккейную лигу основали в 2011 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Сейчас она объединяет 1415 команд — более 27 тыс. хоккеистов из 78 регионов. Это ведущая любительская спортивная организация России по числу участников и географии региональных чемпионатов, не имеющая аналогов в мире.

Региональный чемпионат проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.