54 медали завоевали спортсмены Подмосковья на первенстве России по кикбоксингу

21 золотая, 10 серебряных и 23 бронзовые медали в активе спортсменов из Московской области на первенстве России по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира среди профессионалов в этом виде спорта на Северном Кавказе Али Порсукова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мемориал собрал более 2 тысяч участников из 75 регионов России в возрасте от 7 до 18 лет. В течение пяти дней участники разыграли более 300 комплектов наград.

Сборную Московской области представляли спортсмены из Балашихи, Истры, Клина, Одинцова, Раменского, Реутова, Коломны, Мытищ, Жуковского, Долгопрудного и Лыткарина.

Первенство России проводилось в таких дисциплинах кикбоксинга, как «К1», «фулл-контакт», «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции».

По итогам проведенных поединков Московская область в общекомандном зачете заняла следующие места — в дисциплине «лайт-контакт» второе место и третьи места в «фулл-контакт», «поинтфайтинг» и «лоу-кик».

«Поздравляю нашу сборную с историческим достижением. Это лучшее выступление подмосковных кикбоксеров за последние 30 лет. Мы показали достойный результат и на этом не остановимся. Вперед к дальнейшим победам», — прокомментировал исполнительный директор Московского областного регионального отделения федерации кикбоксинга России Эльмир Алиев.

Первенство России по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира среди профессионалов Али Порсукова прошло в Каспийске в ДС им. Али Алиева.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.