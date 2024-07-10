5 Всероссийских соревнований по гребле пройдут на канале «Богородское» в Подмосковье

В подмосковном филиале «Богородское» пройдет пять крупных соревнований Всероссийского уровня в июле. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство России по гребному слалому среди спортсменов до 17 лет пройдет в Сергиево Посаде с 11 по 16 июля 2024 года. В программе соревнований индивидуальные гонки: байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, каноэ-двойки, каяк-кросс и командные гонки.

В эти же дни в акватории гребного канала состоятся всероссийские соревнования «Юность России», участниками которых станут спортсмены до 15 лет.

С 17 по 20 июля п. Богородское будет принимать состязания гребцов в рамках XII летней Спартакиады учащихся.

Первенство России по гребному слалому среди спортсменов до 24 лет пройдет с 23 по 29 июля. А завершат серию национальных стартов июля всероссийские соревнования «Кубок сильнейших», которые также пройдут с 23 по 29 число текущего месяца.

Состязания будут проходить в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Канал гребного слалома в Богородском был открыт в августе 2023 года. В суперсовременном комплексе мирового уровня для спортсменов созданы максимально комфортные условия для полноценной подготовки к соревнованиям по олимпийскому виду спорта. Подобных объектов во всем мире не больше 10.

Комплекс состоит из двух искусственных каналов: соревновательного и тренировочного (339 и 126 метров в длину соответственно). Также на объекте предусмотрены стартовые и финишный водоемы. Канал соответствует всем международным требованиям и может принимать турниры любого уровня, в том числе и Олимпийские игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.