сегодня в 14:38

5 медалей взяли подмосковные боксеры на международном клубном чемпионате мира

Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на международном клубном чемпионате мира CISM по боксу. В копилке подмосковных боксеров четыре золотые и одна серебряная награда, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

За призовые места в ринге представители Московской области встречались с хозяевами чемпионата – боксерами из Бразилии.

Володя Мнацаканян (в/к 52 кг, Ногинск) в финале чемпионата одержал победу над боксером Фабрисио Адольфо из Бразилии и стал победителем турнира. Константин Опольский (в/к 63,5 кг, Ногинск) в финальном бою победил другого бразильского боксера – Чарльза Давидсона – и завоевал золотую медаль. Алексей Семыкин (в/к 75 кг, Электросталь) в поединке за «золото» чемпионата перебоксировал Кауэ Беллини из Бразилии. Светослав Тетерин (в/к 92+ кг, Люберцы) выиграл поединок у бразильца Матеуса.

«Серебро» команде принес Егор Плоцын (в/к 92 кг, Одинцово). В финальном бою подмосковный боксер уступил Рамону Батажелло из Бразилии.

В международном клубном чемпионате мира CISM по боксу в Рио-де-Жанейро приняли участие 65 боксеров из 12 стран: Бразилии, Чили, Аргентины, Мексики, Эквадора, Франции, Танзании, Сенегала, Венесуэлы, Камеруна, Боливии и России.

CISM — Международный совет военного спорта, одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире, которая объединяет военнослужащих из 140 стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.