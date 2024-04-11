41 команда примет участие в турнире по гандболу «Герои города» в Подмосковье

В Чехове с 19 по 21 апреля пройдет XIII любительский турнир «Герои Города». Участниками соревнований станет 41 команда, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир среди любителей ручного мяча состоится в тринадцатый раз. Игры проходят между командами в пяти категориях: юноши и девушки, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Игры пройдут на малой и большой арене Дворца спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова.

Лидеры групповых этапов турнира «Герои города» выходят в финал, в котором и определятся победители. Церемония открытия итоговых состязаний пройдет 21 апреля в 13:00. Вход для зрителей свободный во все дни соревнований на всех площадках.

Соревнования организованы гандбольный клубом «Чеховские медведи» при поддержке Училища олимпийского резерва № 4 Московской области, SEHA — Gazprom League и администрации городского округа Чехов.

Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Мероприятие состоится 19–21 апреля по адресу: г. о. Чехов, ул. Полиграфистов, 30, Дворец спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.