4 золота завоевала подмосковная спортсменка по итогам Кубка РФ по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина завоевала золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду в финальный день соревнований. Таким образом, представительница региона стала обладательницей четырех наград высшей пробы по итогам турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В завершающий день Кубка Елизавета Кузина стала лучшей в дисциплине «трамплин 3 м» среди женщин. На втором и третьем местах расположились спортсменки из Волгоградской и Свердловской областей соответственно.

По итогам турнира в копилке подмосковной спортсменки 4 золотые медали. Ранее она заняла первые места в дисциплинах «прыжки с трамплина 1 м» среди женщин, «синхронные смешанные прыжки с трамплина 3 м» вместе с московским атлетом и «трамплин 3 м синхронные прыжки» среди женщин в тандеме со спортсменкой из Свердловской области.

Кубок России по прыжкам в воду проходил с 3 по 8 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге, за медали боролись более 150 спортсменов из 16 регионов России и Республики Беларусь. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Турнир являлся отборочным на ближайшие международные старты, одним из которых станет Кубок Евразийских стран, запланированный на март.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.