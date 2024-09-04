4 медали завоевали гребцы из Подмосковья на чемпионате РФ в Краснодаре

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и три бронзовые медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Золото» на чемпионате завоевал смешанный коллектив из Подмосковья Никита Максимов, Мария Давыкоза, Ангелина Семенова и Никита Бызов. Они стали лучшими в дисциплине «байдарка-четверка микст» на дистанции 500 м. Серебряные медали у спортсменов Алтайского края, а на третьей ступени пьедестала почета расположилась команда Саратовской области.

Спортсмены из Московской области Максим Калачев и Александр Розов заняли третье место в дисциплине «байдарка-двойка» на дистанции 1000 м среди мужчин. Первыми финишировали представители Москвы, на втором месте — гребцы из Тульской области.

Также «бронза» у подмосковного квартета в дисциплине «байдарка-четверка» на дистанции 200 м. В составе команды выступили Александр Розов, Никита Максимов, Никита Бызов и Артем Михеев. «Золото» у коллектива из Рязанской области, а серебряные медали завоевали гребцы из Омской области.

Дуэт Марии Давыкоза и Никиты Бызова завоевал бронзовые медали в дисциплине «байдарка-двойка смешанный мужчины/женщины» на дистанции 200 м. Лидерами в этом старте стали представители Краснодарского края, а серебряными призерами спортсмены из Приморского края.

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ проходит с 31 августа по 4 сентября 2024 года в Краснодаре. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.