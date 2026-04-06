4 апреля в Подольске прошел отбор на первенство области по самбо

Межмуниципальные соревнования по самбо среди юношей 11–12 лет прошли 4 апреля в микрорайоне Климовск Подольска. Турнир стал отборочным этапом к Первенству Московской области для спортсменов южной зоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье». В них приняли участие юноши 2014–2015 годов рождения.

Турнир носил квалификационный характер. По его итогам определились спортсмены, которые продолжат борьбу на Первенстве Московской области.

Отборочный этап стал решающим для самбистов южной зоны региона и позволил выявить сильнейших участников в своей возрастной категории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.