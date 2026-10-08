34 дзюдоиста Подмосковья выступят на чемпионате России в Минеральных Водах

Сборная Московской области примет участие в чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин с 14 по 18 октября в Минераловодском городском округе Ставропольского края. В личном зачете выступят 23 мужчины и 11 женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковье представят 34 дзюдоиста. В делегацию входят 17 представителей областной спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам. Турнир станет одним из ключевых этапов отбора в сборную России на следующий сезон.

Чемпионат впервые пройдет на Ставрополье и соберет более 600 спортсменов практически из всех регионов страны. Личные соревнования продлятся три дня, а в заключительный день состоится командный турнир.

Общий призовой фонд составит 11 млн 880 тыс. рублей. В каждой весовой категории победитель получит 350 тыс. рублей, серебряный призер — 150 тыс., бронзовые призеры — по 60 тыс. В командном турнире за первое место предусмотрено 1 млн 600 тыс. рублей, за второе — 800 тыс., за третье — 400 тыс.

Чемпионат проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.