Шеф объяснил, почему грязевой краб из Азова не подходит для ужина

Ловить атлантического краба-вселенца в Азовском море ради еды не имеет смысла: он слишком мал и почти не содержит мяса. Такую оценку дал шеф-повар Евгений Мещеряков, сообщает Life.ru .

Плоскоспинный грязевой краб Eurypanopeus depressus достигает примерно 10–35 миллиметров. По оценке Мещерякова, вид не представляет интереса для промысла и ресторанов: собрать полноценную порцию трудно.

«По вкусу это, вероятно, обычный морской краб, но готовить там нечего», — отметил повар.

Мещеряков не рекомендует есть самостоятельно пойманных в Азове крабов из-за их донного образа жизни и возможного загрязнения среды. При этом в Японии мелких крабов жарят целиком во фритюре, включая темпуру, а в Юго-Восточной Азии добавляют в пасты, соусы и бульоны.

Шеф считает разведение вида невыгодным из-за малого выхода мяса. Отсутствие спроса также лишает рыбаков стимула массово отлавливать краба для контроля численности.

Вид распространился по Таманскому заливу и проник в юго-восточную часть Азовского моря. Сентябрьская экспедиция Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук обнаружила его до мыса Каменный. Взрослые особи с икрой указывают на успешную акклиматизацию.

Ученые допускают, что краб станет кормом для промысловых рыб, но может сокращать численность двустворчатых моллюсков. В 2026 году его признали новым для Азовского моря, а не впервые описали как вид.

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