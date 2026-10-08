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Историк Мягков заявил о войне нацистской Германии на уничтожение СССР

Общество

Фото - © Bundesarchiv, Bild 101I-218-0510-22 / Thiede / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что нацисты с самого начала войны стремились уничтожить советских людей и колонизировать территорию СССР, сообщает RT.

По словам Мягкова, генеральный план «Ост» предусматривал выселение до 75—85% жителей оккупированных областей СССР в Сибирь, где они должны были вымереть. Остальное население европейской части страны нацисты намеревались либо немедленно уничтожить, либо «онемечить» и превратить в прислугу для оккупантов.

«Советские города планировалось бомбить и обстреливать, создавать хаос, уничтожать население. В будущем жителей и Москвы, и Ленинграда ожидали либо смерть, либо рабство», — рассказал Михаил Мягков.

Историк подчеркнул, что Красная армия освободила территорию СССР и избавила Европу от нацизма. По его оценке, без ее побед не существовало бы ни советских городов, ни современной Европы, а будущее всего мира оказалось бы невозможным.

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