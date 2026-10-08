Историк Мягков заявил о войне нацистской Германии на уничтожение СССР

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что нацисты с самого начала войны стремились уничтожить советских людей и колонизировать территорию СССР, сообщает RT .

По словам Мягкова, генеральный план «Ост» предусматривал выселение до 75—85% жителей оккупированных областей СССР в Сибирь, где они должны были вымереть. Остальное население европейской части страны нацисты намеревались либо немедленно уничтожить, либо «онемечить» и превратить в прислугу для оккупантов.

«Советские города планировалось бомбить и обстреливать, создавать хаос, уничтожать население. В будущем жителей и Москвы, и Ленинграда ожидали либо смерть, либо рабство», — рассказал Михаил Мягков.

Историк подчеркнул, что Красная армия освободила территорию СССР и избавила Европу от нацизма. По его оценке, без ее побед не существовало бы ни советских городов, ни современной Европы, а будущее всего мира оказалось бы невозможным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.