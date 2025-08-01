32 медали завоевали роллеры Подмосковья на Всероссийских соревнованиях

Сборная Московской области по роллер спорту завоевала 32 медали на Всероссийских соревнованиях в Самаре. В копилке представителей региона 15 золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спидскейтеры из Московской области стали победителями и призерами в шести категориях. В дисциплине «Спринт 100 м» Виктория Ручейкова и Артем Перминов завоевали золотые медали. Яна Артемова, Маргарита Ручейкова и Федор Павлов стали серебряными призерами соревнований.

В дисциплине «Спринт 500 м» первые места заняли Федор Павлов, Виктория Ручейкова и Артем Перминов. Серебро в копилку команды принесли Яна Артемова и Маргарита Ручейкова.

В спринте на 1000 м вновь первенствовали Федор Павлов, Виктория Ручейкова и Артем Перминов. «Серебро» завоевала Маргарита Ручейкова, а на третьей ступени пьедестала расположились Яна Артемова и Георгий Ручейков.

В категории «Гонка на очки 5000 м» лидерами стали Георгий Ручейков, Маргарита Ручейкова, Виктория Ручейкова, Федор Павлов и Артем Перминов. Кирилл Капустин финишировал вторым, а Яна Артемова и Полина Жаткина стали бронзовыми призерами.

В дисциплине «Гонка-марафон 20 км» в рамках всероссийских соревнований среди женщин 15 лет и старше первое и второе места заняли Виктория Ручейкова и Маргарита Ручейкова соответственно. В мужских стартах Федор Павлов и Максим Таширев стали серебряным и бронзовым призерами.

В этой же дисциплине среди спортсменов 13 лет и старше в рамках первенства Федерации первое место занял Георгий Ручейков, а Кирилл Капустин стал вторым. Среди женщин второе и третье места заняли Полина Жаткина и Яна Артемова соответственно.

Спортсмены представляют Московскую областную федерацию роллер спорта в округе Балашиха.

Во всероссийских соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов. За медали боролись сборные команды из 14 субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Ивановской, Волгоградской, Оренбурской, Самарской, Свердловской, Ярославской, Тюменской, Саратовской и Пензенской областей, а также из республик Крым и Башкортостан.

Всероссийские соревнования по роллер спорту в дисциплинах спидскейтинга 25–27 июля прошли на территории «СШ Чайка» в Самаре в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.