31 спортсмен представит Подмосковье на чемпионате России по дзюдо

В состав команды Московской области, которая будет представлять регион на чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин, вошел 31 спортсмен, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковье.

Команду региона на татами национального чемпионата представят семь женщин и 24 мужчины. В составе женской сборной Подмосковья выступят: Александра Козлова (48 кг), Елизавета Лапшина и София Полущева (обе 57 кг), Дарья Захарова и Анастасия Мороз (обе 52 кг), Дзерасса Дзагоева (63 кг) и Замират Кусаева (свыше 78 кг).

В мужских поединках в весовой категории 90 кг будут состязаться Астемир Абазов, Алан Хубецов и Ролан Кунижев. Яго Абуладзе, Константин Зюзин, Андрей Самойленко, Иван Цветков и Кантимир Замбатов выступят в категории 66 кг. Иван Золотов, Марк Мартыненко и Василий Сергеев представят регион в весовой категории 73 кг.

Таулан Байсиев, Хетаг Ахполов, Александр Борисов и Геннадий Абдуладзе будут бороться за медали чемпионата в весовой категории 81 кг.

Григорий Габриелян, Дмитрий Котельников, Ислам Седрединов и Александр Плеханов выйдут на ковер в состязаниях спортсменов в весе 60 кг.

Идар Бифов, Дамир Губиев и Турал Нагиев выступят в весовой категории 100 кг, а Кирилл Кудряшов и Мурат Хубаев — свыше 100 кг.

В соревнованиях примут участие обладатели медалей чемпионатов мира и Европы, призеры турниров Мировой серии и ключевых стартов российского календаря — более 500 дзюдоистов из 65 регионов России.

На протяжении трех дней пройдут поединки в разных весовых категориях. В заключительный день, 19 октября, состоится смешанный командный турнир в формате стенка на стенку, участие в котором примут сборные федеральных округов. В рамках чемпионата спортсмены разыграют 16 комплектов наград. Лучшие из лучших получат места в национальной сборной, которая представит Россию на Олимпиаде в 2028 году.

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин пройдет с 14 по 20 октября 2025 года в Екатеринбурге в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.