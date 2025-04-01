30 школ поборются за право представить Подмосковье в турнире «Чудо-шашки»

30 школьных коллективов из 30 городских округов Подмосковья поборются за право представить регион на финальном этапе Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений. Региональный финал пройдет в Химках 5 апреля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут на базе МБОУ «Тридцать первая школа». Лучшие 30 команд учащихся Московской области были выявлены в результате муниципального этапа соревнований «Чудо-шашки». В отборе приняли участие все городские округа Подмосковья: 375 школьных команд, 1 500 участников, 55% всех общеобразовательных учреждений региона. Лидером по числу участников стал Сергиево-Посадский городской округ — 26 команд. На втором месте городской округ Подольск — 17 коллективов.

Более подробную информацию о турнире можно найти на официальном сайте федерации шашек Московской области. А также в официальном сообществе в «VK»: vk.com/fshmo.

«Чудо-шашки» — традиционные всероссийские соревнования по шашкам среди команд общеобразовательных учреждений, которые проводятся ежегодно с 1967 года. Турниры проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.