27 сентября в Рузском и Можайском округах перекроют дороги для велозаезда

Движение автомобилей по маршруту Руза — Воронцово — Тетерино — Клементьево — Руза перекроют 27 сентября с 8:00 до 15:00 из-за велозаезда Gran Fondo Russia, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

27 сентября с 8:00 до 15:00 в Рузском и Можайском муниципальных округах перекроют движение автомобилей по маршруту Руза — Воронцово — Тетерино — Клементьево — Руза.

Ограничение связано с проведением велозаезда Gran Fondo Russia. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев попросил водителей заранее выбрать другой маршрут или перенести поездку.

«Это поможет избежать заторов и сделает день комфортным для всех», — сказал Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что в Рузе традиционно завершается сезон велозаездов Gran Fondo Russia. С весны этапы проходили в Подмосковье и других регионах страны.

«Приглашаю жителей поддержать велосипедистов!» — отметил Сорокин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в городском округе Дзержинский по просьбам жителей построили велотрассу. Люди позитивно восприняли ее появление. Глава региона призвал и дальше быть внимательными к желаниям горожан.

«Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», — заявил Воробьев.