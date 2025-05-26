26 медалей взяли подмосковные кикбоксеры на домашнем первенстве России

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Команда Московской области завоевала 26 медалей на первенстве России по кикбоксингу. В копилке сборной восемь золотых, шесть серебряных и двенадцать бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями всероссийского турнира в Наро-Фоминске в дисциплине «фулл-контакт» стали Даниил Рогов (63,5 кг) в возрастной группе 13-14 лет, Михаил Харюк (54 кг) и Ксения Андреева (56 кг) в возрастной группе 17-18 лет. В дисциплине «лоу-кик» среди спортсменов 17-18 лет золотые медали выиграли Владимир Елисеев (71 кг), Таисия Настечкина (48 кг) и Виктория Жигульская (60 кг).

Сильнейшими в дисциплине «К1» стали Степан Русин (41 кг) и Андрей Гущин (71 кг) в возрастной группе 15-16 лет.

Серебряными призерами соревнований в дисциплине «фулл-контакт» стали Ирина Левшина (60 кг) в возрастной группе 13-14 лет. Софья Батулова (51 кг), Алик Папян (57 кг) и Дарья Мамей (65 кг) заняли вторые места среди спортсменов 17-18 лет.

Еще две серебряные медали в возрастной группе 17-18 лет завоевали Алина Бигулаева (56 кг) и Святогор Смирнов (91+ кг) в дисциплине «К1».

Бронзовые награды турнира в дисциплине «фулл-контакт» завоевали Никита Сухоруков (33 кг) и Родион Катышев (51 кг) в возрастной группе 13-14 лет, Максим Нихаев (67 кг) и Анастасия Короткова (56 кг) в возрастной группе 15-16 лет, а также Константин Болдуреску (81 кг) среди спортсменов в возрасте 17-18 лет.

«Бронзу» в дисциплине «лоу-кик» завоевали Вячеслав Корнилов (60 кг), Артур Баграмян (67 кг), Шахзод Нумонов (67 кг), Даниил Стрельцов (75 кг) и Вероника Турчинская (60 кг) среди спортсменов 15-16 лет. Артем Кокунин (81 кг) стал бронзовым призером в возрастной группе 17-18 лет. Максим Мухин принес команде еще одну бронзовую медаль в дисциплине «К1», выступая в возрастной группе 15-16 лет.

В первенстве России по кикбоксингу принимали участие более 1500 спортсменов в возрасте 17-18 лет из 73 регионов России. Бойцы провели поединки в дисциплинах «лоу-кик», «К1» и «фулл-контакт».

По результатам первенства проводился отбор в состав национальной сборной по кикбоксингу.

Подмосковье представляли 75 спортсменов из 14 городских и муниципальных округов: Балашиха, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Коломна, Ленинский, Лосино-Петровский, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Реутов, Серпухов и Фрязино.

Турнир проходил с 18 по 23 мая 2025 года в Наро-Фоминске. Первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок проводилось в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.