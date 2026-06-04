252 спортсмена Подмосковья выступят в финале спартакиады России

Сборная Московской области примет участие в финальных соревнованиях XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года, которые пройдут с июня по сентябрь в 19 регионах страны. Подтверждено участие 252 спортсменов в 17 видах спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальный этап Спартакиады объединит 52 вида спорта и 66 дисциплин. В отдельных видах продолжается отбор участников. Первыми в борьбу за медали вступили баскетболистки из Подмосковья — турнир проходит с 1 по 9 июня в Салавате Республики Башкортостан.

Часть соревнований примет Московская область. В Мытищах состоятся турниры по самбо 24–25 июня и греко-римской борьбе 4–5 июля. В Одинцове пройдут старты по спортивной акробатике и спортивной аэробике с 30 июня по 2 июля. Раменское примет финалы по кикбоксингу 4–5 июля, айкидо 29–30 августа, вольной борьбе 1–2 сентября и бадминтону 4–8 сентября. В Химках проведут турнир по бейсболу 28 июля – 1 августа, в Красногорске — соревнования по шахматам 3–8 августа.

Подмосковные спортсмены также выступят в других регионах страны. Соревнования пройдут в Воронежской, Пензенской и Самарской областях, Краснодарском крае, республиках Башкортостан, Мордовия и Татарстан. Главная церемония открытия состоится 24 июня в Мытищах в центре боевых единоборств спортивного комплекса «Строитель».

Спартакиада учащихся является крупнейшим комплексным турниром для спортивного резерва страны. По итогам финала определят общекомандный зачет регионов, а сильнейшие спортсмены получат шанс войти в состав молодежных и юниорских сборных России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.