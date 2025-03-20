Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Россия — футбольная страна». В следующую стадию вышли 23 проекта из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках масштабного отбора 79 региональных комиссий оценивали 572 проекта от своих регионов. По итогам оценок 366 проектов отправляются на промежуточный региональный отбор, где поборются за попадание в национальный этап конкурса. Он продлится до 4 апреля 2025 года.

Более подробную информацию о самых ярких проектах-участниках можно найти на сайте https://strana.rfs.ru/ и в сообществе конкурса ВКонтакте.

«Россия — футбольная страна» — конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из десяти номинаций:

лучший массовый проект в футболе;

лучший проект для лиц с ОВЗ;

лучший проект для женщин;

лучшая любительская лига;

лучший любительский клуб;

лучший корпоративный футбольный проект;

лучшая футбольная инициатива;

лучший проект для детей;

лучший футбольный проект для Вооружённых сил Российской Федерации;

лучший проект для студентов.

Победители и призёры всех номинаций, кроме номинации «Лучший корпоративный футбольный проект», получат денежные призы. Первое место — 350 тыс. рублей, второе — 300 тыс., третье — 250 тыс. Победитель и призеры номинации для корпоративных проектов примут участие в специальном мероприятии РФС.

Еще один победитель конкурса будет выбран голосованием на сайте Sports.ru. Среди всех заявок редакция спортивного интернет-издания выберет и представит читателям несколько ярких футбольный инициатив в блоге «Страна, где любят футбол».

Конкурс проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.