В Раменском прошло открытое Первенство по лыжероллерам

В соревновании принимали участие около 380 спортсменов всех возрастов. Среди участников были также и любители, и ветераны. Каждый участник стремился превзойти всех остальных, продемонстрировать свою силу и выиграть состязание.

Особое усердие в гонке проявили воспитанники Спортивной школы «Раменское».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.