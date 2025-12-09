22 медали привезли клинские каратисты с Первенства России

8 декабря в Нижнем Новгороде завершилось Первенство России по каратэ. Состязания собрали более 1800 спортсменов из 69 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.

Спортсмены филиала «Лидер-каратэ» СШОР «Клин Спортивный» принесли в копилку сборной команды Московской области 12 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовые медали, обеспечив Подмосковью 1 место в общекомандном зачете с большим отрывом.

Клинские спортсмены выступали в категории «ката» и «ката-группа». Турнир стал завершающим этапом отбора на Чемпионат Европы по каратэ WKF среди юниоров, который пройдет 6–8 февраля 2026 года на Кипре (г. Лимасол).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.