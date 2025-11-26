18 медалей завоевали кикбоксеры Подмосковья на чемпионате России

Сборная Московской области завоевала 18 медалей на чемпионате России по кикбоксингу. В копилке команды региона девять золотых, две серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Сборная Московской области по итогам чемпионата России заняла первое место в общекомандном зачете в дисциплине «лоу-кик» и третье место в дисциплине «поинтфайтинг». Результат команды региона стал лучшим за всю историю участия в чемпионате России по кикбоксингу.

Подмосковье на соревнованиях представляли 22 спортсмена. Титулы чемпионов завоевали: Маргарита Пучкова (Лосино-Петровский) в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» (в/к 50 кг), Ростислав Варнавский (Мытищи) в дисциплине «К1» (в/к 71 кг), Александр Росихин (Коломна) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 81 кг), Борис Шикунов (Истра/Подольск) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 67 кг), Михаил Харюк (Истра) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 54 кг), Анна Черняева (Долгопрудный) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 48 кг), Юрий Спирин (Лосино-Петровский) в дисциплине «лайт-контакт» (в/к 57 кг) и Иван Овсиенко (Истра) в дисциплине «поинтфайтинг» (в/к 84 кг).

Серебряные медали чемпионата завоевали Никита Морозов (Красногорск) в дисциплине «поинтфайтинг» (в/к 63 кг) и Захар Лапенков (Жуковский) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 67 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали: Андрей Гросул (Истра) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 91+ кг), Родион Киминчижии (Фрязино) в дисциплине «К1» (в/к 67 кг), Алишер Юлдашев (Фрязино) в дисциплине «К1» (в/к 91+ кг), Полина Барабаш (Балашиха) в дисциплине «поинтфайтинг» (в/к 55 кг), Юлия Куценко (Долгопрудный) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 65 кг), Анталья Элехайзер (Клин) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 65 кг) и Кирилл Феоктистов (Балашиха) в дисциплине «лоу-кик» (в/к 57 кг).

Чемпионат России по кикбоксингу проходил с 18 по 23 ноября 2025 года в Каспийске (Республика Дагестан) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В нем принимали участие свыше 650 спортсменов из 60 регионов России. Соревнования проводились по всем дисциплинам кикбоксинга: сольным композициям, поинтфайтингу, лайт-контакту, фулл-контакту, лоу-кику и К1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.