Депутат Коркин: семьи участников СВО в Подмосковье окружены постоянной заботой

В Московской области сформирована комплексная система поддержки военнослужащих и членов их семей. Меры помощи тем, кто ежедневно обеспечивает безопасность страны, постоянно расширяются и становятся более разнообразными, сообщил РИАМО член партии «Единая Россия» в Мособлдуме Максим Коркин.

«Общение с военными, служащими по контракту, с каждым разом показывает главную черту этих людей: твердую убежденность в правоте своего дела. Для этих людей служба — далеко не работа. Это осознанный шаг и личная миссия, продиктованная чувством ответственности за страну, ее будущее и близких», — сказал парламентарий.

По его словам, в центре внимания — социальные гарантии. Участники СВО могут быть уверены в сохранении рабочих мест: за ними закрепляется право вернуться к трудовой деятельности, а время службы засчитывается в пенсионный стаж в двойном размере.

Особое внимание уделяется здоровью и образованию. Бесплатные медицинские консультации и санаторно-курортное лечение помогают сохранить хорошее самочувствие. Для желающих получить высшее образование предусмотрены специальные квоты в вузах. Дети защитников Отечества имеют преимущества при зачислении в детские сады и школы.

«Мы понимаем, как важно обеспечить надежный тыл нашим героям, и поэтому последовательно совершенствуем систему поддержки, делая ее максимально адресной и эффективной», — отметил депутат Мособлдумы.

Высокие требования к современной армии диктуют и новые стандарты отбора будущих контрактников. В Балашихе работает многофункциональный центр, где процесс поступления на службу является не только быстрым, но и комфортным. Главный принцип работы этого пункта — «все в одном месте»: от медкомиссии до подписания контракта.

Инфраструктура центра продумана до мелочей: удобная навигация, современное оборудование и зоны ожидания помогают кандидатам пройти все этапы без стресса и лишних временных затрат. Вместо нескольких недель оформление занимает считанные дни.

Профессиональные консультанты сопровождают каждого кандидата, помогая разобраться в деталях службы и оформлении документов. Такой индивидуальный подход особенно важен для новичков, обеспечивая им полную поддержку на пути к подписанию контракта с Минобороны, заключил Коркин.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники на сегодняшний день получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

