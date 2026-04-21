17-й Фестиваль по фитнес-аэробике «ОБЛАЧКО» собрал более четырехсот участников

19 апреля в универсальном спортивном центре «Юность» в Подольске состоялся ежегодный 17-й Фестиваль по фитнес-аэробике «ОБЛАЧКО», где за звание лучших боролись команды из разных городов России и близлежащих муниципалитетов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Соревнования проходили в трех основных дисциплинах:

степ-аэробика с использованием специальной платформы (5-7 человек);

аэробика без платформы (6-7 человек);

аэробика (5 человек).

В рамках степ-аэробики спортсмены демонстрировали свое мастерство в категориях «Большая группа», «Малая группа» и «Дуэт». Также была представлена дисциплина «Танцевальная аэробика» в категории «Большая группа».

«Я занимаюсь фитнес-аэробикой относительно недавно, около полутора лет. Мне 13 лет, и на этом фестивале я выступала в категории 14-17 лет в степ-аэробике с командой „Багира“. Наш танец назывался „Месть“, и мы очень рады, что смогли завоевать третье место», — рассказала участница команды «Багира» Ярослава Галактионова.

По итогам выступлений подольские команды завоевали призовые места в различных возрастных категориях.

Степ-аэробика:

Возрастная категория 7-9 лет: 1-е место — команда «Багирки».

Возрастная категория 10-13 лет: 1-е место — команда «Арабески».

Возрастная категория 14-17 лет: 1-е место — команда «Зефир», 3-е место — команда «Багира».

Степ-аэробика (большие группы):

2-е место — команда «Сюрприз»;

3-е место — команда «Бриз».

Все участники и победители были награждены медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.