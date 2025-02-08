150 спортсменов участвуют в турнире по самбо «Золотой круг» в Сергиевом Посаде

В спортивном комплексе «Луч» проходит областной открытый турнир по самбо «Золотой круг». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Эти традиционные соревнования проводятся среди юношей и девушек с 2005 года. В турнире принимают участие больше 150 спортсменов от 9 до 16 лет из Московской, Владимирской, Ярославской и Тверской областей.

Зрелищную часть соревнований открыли схватки на коврах между юношами 2011–2013 годов рождения и 2015–2016 годов рождения.

На торжественном открытии напутственные слова ребятам сказал председатель собрания Почётных граждан Сергиево-Посадского района Сергей Боков и заслуженный тренер России Александр Семенов. Он назвал самбо уникальным видом спорта.

«Благодаря самбо ребята растут людьми, которые готовы постоять не только за себя, но и за более слабого, а при необходимости защитить свою Родину», — считает Александр Семенов.

Александр Васильевич Семенов — это не просто тренер, а настоящая легенда: он заслуженный тренер РСФСР, судья международной категории и вице-президент федерации самбо Московской области. Он также тренирует детей в спортивной школе «Центр».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.