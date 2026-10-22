150 школьников из Дзержинского выполнили нормативы ГТО

Ученики девятых и одиннадцатых классов выполнили комплекс упражнений по силовому многоборью 20 и 21 октября в спортивной школе «Орбита» города Дзержинского. В муниципальном этапе комплекса ГТО участвовали 150 школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга Люберцы.

Муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошел 20 и 21 октября в спортивной школе «Орбита» города Дзержинского городского округа Люберцы. Комплекс упражнений по силовому многоборью выполнили 150 учащихся девятых и одиннадцатых классов.

«Ребята выполняли базовые испытания по нескольким дисциплинам: поднимание туловища из положения лежа (пресс); отжимания (в упоре лежа); подтягивания (на перекладине); прыжок в длину с места; наклон и челночный бег», — отметила администратор центра тестирования ГТО города Дзержинского Жанна Василенко.

Она уточнила, что ученикам спортшкол и секций легче выполнять нормативы, чем школьникам, которые ведут малоподвижный образ жизни. Выполнение нормативов ГТО продолжится в течение всего года.

Знак отличия ГТО дает от 2 до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Их учитывают при поступлении в государственные университеты и колледжи.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.