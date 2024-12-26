15 тыс человек станут участниками старта «Лыжни России-2025» в Химках

Всероссийский центральный старт самой массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится 8 февраля 2025 года в Московской области. Традиционно основной площадкой мероприятия в Подмосковье станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация будет открыта с 9 января 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Для участия в лыжном забеге в Подмосковье будут доступны 15 000 слотов. Заявки будут приниматься через федеральную государственную информационную систему «Госуслуги». Выйти на старт «Лыжни России» могут все желающие в возрасте от 12 лет. Для участников будет подготовлена одна дистанция — 10 км.

Уже несколько лет подряд в рамках «Лыжни России» в Московской области проходит костюмированный забег. В 2025 году у желающих также будет возможность присоединиться к этому яркому неформальному старту. Для победы в нем важен творческий подход. Отдельно от основной массовой гонки участники пройдут дистанцию чуть более 1 км в ярких нарядах.

Формат костюма лыжники выбирают сами. К примеру, в 2024 году на старте можно было увидеть таких персонажей, как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.

Добавим, что на старт «Лыжни России-2024» в общей сложности вышли порядка 10 000 лыжников. В феврале 2025 года количество слотов увеличено до 15 000 из-за большого ажиотажа и интереса к мероприятию.

«Лыжня России» — традиционно одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. С 1982 года на старт по всей стране выходят сотни тысяч единомышленников, неравнодушных к лыжам, здоровому и активному отдыху. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в гонке участвуют свыше полумиллиона человек более чем в 70 регионах России.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.