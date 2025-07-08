В Москве потушили пылающие на парковке автомобили

Сотрудники МЧС потушили пожар на Бескудниковском бульваре. Там с утра загорелись автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

В ведомстве подтвердили, что во дворе дома загорелись 8 машин. Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. Пострадавших нет.

Ликвидацией пожара занимались 8 сотрудников МЧС. В работе задействовали 2 единицы техники.

Утром 8 июля в Бескудникове загорелись автомобили. На опубликованных кадрах был виден пожар. Затем раздалось несколько хлопков, пламя разгорелось с новой силой. По словам очевидцев, одна из машин взорвалась, после этого огонь перекинулся на другие автомобили.