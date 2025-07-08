Россиянин выпрыгнул из окна на Пхукете, чтобы догнать девушку-изменщицу

В Таиланде российский турист выпрыгнул из окна в попытке догнать свою девушку-изменщицу. Она сбежала, как только была застукана в постели с другим, сообщает SHOT .

Во время отдыха на Пхукете 27-летний Максим завел отношения с местной жительницей.

Однажды он в качестве сюрприза решил прийти к девушке в общежитие почти без одежды. Около 21:00 молодой человек оказался у ее комнаты на 3 этаже, однако оттуда доносились подозрительные томные вздохи. Тогда Максим ворвался в помещение и застал свою возлюбленную с другим.

Испуганная парочка убежала, а турист бросился в погоню. Чтобы сократить путь, он решил выпрыгнуть с балкона. В результате падения Максим получил травмы и угодил в больницу. Местные власти уже связались с посольством РФ.

Есть большая вероятность того, что тайка занималась проституцией.