Аллергия на самого себя: как организм может среагировать на собственные гормоны

Некоторые реакции организма действительно похожи на аллергию, но вызваны они не внешними раздражителями, а внутренними изменениями, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Прямой аллергии на собственные гормоны не существует. Однако есть состояния, напоминающие аллергическую реакцию, которые связаны с гормональными колебаниями. Иногда организм реагирует не на внешние аллергены, а на внутренние изменения», — сказала Филева.

Она пояснила, что, например, при холинергической крапивнице сыпь и зуд появляются в ответ на выделение пота во время стресса или физической нагрузки.

«В этом случае гистамин (вещество, участвующее в развитии аллергической реакции, — ред.) выделяется не из-за воздействия пищевых аллергенов или пыльцы растений, а из-за повышения температуры тела или выброса ацетилхолина — вещества, которое участвует в работе нервной системы. Это не типичная аллергия, а особая реакция организма на собственные процессы», — уточнила врач.

Филева отметила, что у женщин иногда наблюдается аутоиммунный прогестероновый дерматит — редкое состояние, вызванное индивидуальной чувствительностью к собственному прогестерону, при котором организм реагирует на него высыпаниями или отеками.

«Однако это также не аллергия в классическом понимании, а скорее иммунная гиперчувствительность. Такие случаи требуют консультации эндокринолога и иммунолога, а также индивидуального подхода в лечении», — заключила специалист.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Она является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире — от нее страдают около 40% населения. Главная задача этого дня — повысить информирование населения о мерах по профилактике аллергии и о симптомах этого недуга.