В Чехове пройдет гандбольный матч между командами «Чеховские медведи» и «Зенит»

В Чехове 15 ноября в 19:00 состоится гандбольный матч SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток». В спортивном комплексе ДС «Олимпийский» им. В. С. Максимова города Чехов свои силы проверят команды «Чеховские медведи» и «Зенит», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это важное противостояние обещает быть не только зрелищным, но и напряжённым, поскольку обе команды стремятся к победе и улучшению своих позиций в турнире. Болельщики смогут увидеть лучших игроков, которые готовы бороться за каждый момент на площадке, так что атмосфера матча будет поистине незабываемой.

Купить билеты можно на официальном сайте по ссылке: https://iframeab-pre9709.intickets.ru/event/44324339/.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Страна», а также в официальной группе ВКонтакте SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток»: https://vk.com/video-152566788_456241667 и на официальном сайте «Матч ТВ»: https://matchtv.ru/handball/matchtvvideo_NI2130415_translation_SEHA_Gazprom_Liga_Chehovskije_medvedi___Zenit.

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