15-е спортивные игры среди дошкольников прошли в Видном Ленинского округа

Традиционная спартакиада, организованная в общеобразовательной школе № 10 города Видное Ленинского округа, собрала восемь команд из детских садов. Мероприятие было посвящено Году защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева обратилась к участникам с приветствием, выразив надежду на честную борьбу в духе олимпийского девиза: «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». Она подчеркнула важность командной работы и поддержки, отметив, что, несмотря на выявление победителя, все восемь команд уже являются победителями.

Соревнования прошли в формате эстафет, тематически связанных с Днем защитника Отечества. В играх участвовали не только дети, но и их родители — по пять представителей от каждой категории в каждой команде. Участникам предстояло пройти пять этапов, на каждый из которых отводилось от 3 до 5 минут. Программа включала такие испытания, как «партизанская тропа», «переправа», «привал», «перенос раненого» и «знаменосцы с флагом победы».

Татьяна Илюхина, начальник отдела дошкольного образования, отметила, что спартакиада способствует развитию любви к спорту и двигательных навыков, а также формирует коллективизм, уважение к соперникам и умение сопереживать.

В результате соревнований команда «Колобок» из Видновской школы № 11 одержала победу. Второе место заняла команда «Молния» школы № 10, а третье — команда «Адреналин», представляющая школу № 2. Судейство осуществляла коллегия из пяти тренеров школы олимпийского резерва «Олимп». Все победители были награждены грамотами от Управления образования администрации Ленинского городского округа и кубками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.