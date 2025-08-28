14 женских команд примут участие в «Кубке футбольных мам» в Дмитрове

14 женских команд станут участниками III летнего «Кубка футбольных мам» в Московской области. Соревнования пройдут на стадионе «Авангард» в городском округе Дмитров 30 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

За главный трофей III Кубка будут бороться команды: «Футбольные мамы Дмитров», «ФМ Большевик» (Серпухов), «Футбольные мамы Иваново», ЖФК «Химия» (Санкт-Петербург), ЖЛФК «Энергия» (Королев), «Мамы Че» (Москва), «Футбольные мамы Запрудня», «Авангард Гжель» (Раменское), «Динамо» (Брянск), СШ «Талант-1» и СШ «Талант-2» (Серпухов), «Футбольные мамы Москвы», «Динамо» (Дубна) и «Мамозонки» (Мытищи). Матчи пройдут в двух дивизионах по круговой системе.

Напомним, что второй летний Кубок футбольных мам прошел городском округе Красногорск на лыжном стадионе «Зоркий» 12 июля. По итогам проведенных игр в «Золотом Кубке» первое место заняла команда «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга, на второй строчке расположился «Юниор» из Клина и замкнули призовую тройку «Апельсинки» из Москвы. В «Серебряном Кубке» золотые медали у московской команды «Футбольные мамы», серебро в активе «Динамо» из Брянска и бронзу завоевала еще одна команда «Футбольные мамы» из Москвы. «Кубок Надежды» завоевала московская сборная «Футбольные мамы».

Первый Кубок этого сезона проходил в городском округе Подольск на стадионе «Труд» 7 июня. Тогда в «Золотом Кубке» первое место заняли «Мамы Че» (Москва), на второй строчке расположились «Апельсинки» (Москва) и замкнули призовую тройку «Футбольные мамы» (Москва). В «Серебряном Кубке» золотые медали получили команды «Авангард мамы» из Раменского, серебро в активе «Футбольных мам КПРФ» из Подольска и бронзу завоевал «Адмирал ВМФ» из Москвы.

Традиционный Кубок футбольных мам проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Место проведения: Дмитровский округ, ул. Большевистская, 14, стадион «Авангард»;

Дата и время: 30 августа 2025 года, 9:30 — церемония открытия, 10:00 — старт соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.