14 медалей завоевали спортсмены Щелкова на соревнованиях по карате

В Мытищах завершилось первенство Московской области по всестилевому карате, в котором приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково. Юные спортсмены показали отличные результаты и вернулись домой с четырнадцатью медалями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктория Белевкина, Арина Никотина и Никита Никотин заняли первые места в категориях ката вадо рю, ката и в ограниченном контакте соответственно. Наталья Чередниченко, Артем Печников, Семен Титов и Родион Савочкин завоевали серебро. Арсений Галимжанов, Александр Орехов и Давид Гришян привезли домой бронзовые медали.

Помимо этого завершился кубок Московской области по всестилевому каратэ, на котором воспитанники спортивной школы олимпийского резерва в упорной борьбе завоевали две золотые и две серебряные медали. Хаял Казымов занял первое место по ограниченному контакту в абсолютной категории, а Виктория Белевкина — в категории ката. Родион Савочкин взял серебро в категории ката, а Гульнара Исаркина — в кумите.

В общей сложности в соревнованиях участвовали более 350 сильнейших каратистов из городов Подмосковья.

Щелковских спортсменов подготовили тренеры Руис Мануэль Анхель и Владислав Галкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.