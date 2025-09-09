14 медалей завоевали подмосковные конькобежцы на Всероссийских соревнованиях

Конькобежцы, представляющие Московскую область, завоевали четырнадцать медалей на домашних Всероссийских соревнованиях «На Призы Конькобежного центра «Коломна». В копилке представителей региона восемь золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковная спортсменка Ксения Сиразева завоевала три золотые медали в стартах среди юниорок 18-19 лет на дистанции 500 м, 1 000 м и 1 500 м.

«Я немножко в шоке, потому что дистанция 1 500 метров вчера задалась очень хорошо, я сделала личный результат, 500 метров немножко не задалось, но там есть что подкорректировать, и я думаю, все будет шикарно. На 1000 метров, в принципе, недалеко от личного результата. Я считаю, что для первых соревнований я выступила очень хорошо. Домашний лед, он самый лучший. Где бы я ни находилась, но Коломна всегда в сердечке», — поделилась Ксения Сиразева.

Два «золота» в женских стартах на 1 000 м и 1 500 м завоевала Виктория Морозова. Также в ее активе одно «серебро» в гонке на 500 м.

«Первые соревнования в принципе прошли неплохо. Лед достаточно хороший. И по ногам тоже вроде хорошо было. И почти на лучший результат вышли. В этом сезоне к чемпионату России будем готовиться, который пройдет в Коломне и в Иркутске», — рассказала Виктория Морозова.

Дарья Краснокутская стала серебряным призером в женских стартах на 1000 м и заняла третье место в соревнованиях на дистанции 500 м.

В юношеских стартах на 3000 м Андрей Стрелков занял первое место и завоевал две серебряные медали в забегах на 1000 и 1500 м.

Представитель Московской области Даниил Чмутов стал победителем в соревнованиях среди мужчин на дистанции 1500 м, а Алексей Дауд принес команде «золото» на дистанции 5000 м. В этой же дисциплине Вячеслав Ляточеский стал бронзовым призером.

Всероссийские соревнования «На Призы Конькобежного центра «Коломна» проходили с 4 по 6 сентября 2025 года в Коломне (Московская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В турнире принимали участие более 150 спортсменов из 15 регионов России: Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Тамбовской областей, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Удмуртия.

Программа включала выступления женщин, мужчин (20 лет и старше), юниорок, юниоров (18-19 лет), девушек и юношей 16-17 лет на дистанциях: 500 м, 1000 м, 1 500 м, 3 000 м, 5 000 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.