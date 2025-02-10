135 медалей завоевали спортсмены Люберец на чемпионате Москвы по тхэквондо

135 медалей различного достоинства завоевали люберецкие спортсмены на чемпионате и первенстве Москвы по тхэквондо МФТ. Соревнования прошли в минувшие выходные в Московском центре боевых искусств, сообщает пресс-служба администрации округа.

В состязаниях приняли участие порядка тысячи спортсменов из Москвы и Московской области.

Люберцы представляли 106 воспитанников Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа, в состав которой входят спортивные клубы «Дан-Гун», «Торнадо» и «Тхэквондо-центр».

«Всего сборная городского округа завоевала 135 медалей: 56 золотых, 36 серебряных и 43 бронзовых. Поздравляю победителей и призёров с отличными результатами, а также весь тренерский состав Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы», — отметил руководитель ЦСП «Торнадо», представитель Ассоциации тхэквондо МФТ Люберец Павел Ворсин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.