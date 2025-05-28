13 спортсменов Егорьевска завоевали общекомандное золото по рукопашному бою

23–24 мая в Нижнем Новгороде проходил фестиваль рукопашного боя для детей 6-11 лет. Команда спортивной школы «Виктория» под руководством тренеров-преподавателей Сергея Еремина, Сергея Трунина, Валентины и Константина Куликовых представила муниципальный округ Егорьевск в составе сборной Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Несмотря на очень серьезную конкуренцию, высокий уровень подготовки спортсменов, команда смогла продемонстрировать всю красоту рукопашного боя, свою подготовку и волю к победе и, конечно же, показала неплохой результат», — отметил тренер-преподаватель егорьевской спортивной школы «Виктория» Константин Куликов.

К подмосковной сборной присоединились порядка 15 егорьевских спортсменов, которые помогли команде завоевать 1 общекомандное место.

Золотые награды в этот раз получили Макар Трунин, Иван Михейкин, Михаил Васильев, Захар Здатченко, Михаил Кислов, Иван Феоктистов и Сергей Еремин.

Серебро досталось Кириллу Кислову и Вячеславк Кищик.

Бронзу завоевали Максим Устюхин, Егор Горбунов и Кадыр Темиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.